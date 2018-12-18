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Нижняя палата парламента Индии рассмотрит запрет «тройного талака»

Политика

В нижнюю палату парламента Индии был внесен законопроект о запрете мусульманской традиции «тройного талака», который призван заменить соответствующее постановление правительства Индии

Нью-Дели, 18 декабря 2018, 17:01 — REGNUM  Законопроект о запрете мусульманской традиции развода на основе тройного повторения слова «талак» (развод) был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента Индии 17 декабря. Данная традиция ограничивает права мусульманских женщин на раздел имущества в рамках бракоразводного процесса, а также наносит существенный ущерб их чести и достоинству. Законопроект призван заменить соответствующее постановление правительства Индии, изданное в сентябре 2018 года.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», в случае принятия законопроекта развод по традиции «тройного талака» получит статус правонарушения и будет караться лишением свободы на срок до трех лет. Законопроект также регулирует процедуру судопроизводства при осуществлении бракоразводного процесса, которая будет учитывать интересы и права мусульманского женского населения страны.

В Индии постановление правительства имеет правовую силу в течение полугода с момента издания. Слушания по законопроекту в парламенте будут проходить шесть недель. В случае если он не будет принят, то рассмотрение будет отложено до следующей парламентской сессии.

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Зарубежная хроника
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