Нижняя палата парламента Индии рассмотрит запрет «тройного талака»

Нью-Дели, , 17:01 — REGNUM Законопроект о запрете мусульманской традиции развода на основе тройного повторения слова «талак» (развод) был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента Индии 17 декабря. Данная традиция ограничивает права мусульманских женщин на раздел имущества в рамках бракоразводного процесса, а также наносит существенный ущерб их чести и достоинству. Законопроект призван заменить соответствующее постановление правительства Индии, изданное в сентябре 2018 года.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», в случае принятия законопроекта развод по традиции «тройного талака» получит статус правонарушения и будет караться лишением свободы на срок до трех лет. Законопроект также регулирует процедуру судопроизводства при осуществлении бракоразводного процесса, которая будет учитывать интересы и права мусульманского женского населения страны.

В Индии постановление правительства имеет правовую силу в течение полугода с момента издания. Слушания по законопроекту в парламенте будут проходить шесть недель. В случае если он не будет принят, то рассмотрение будет отложено до следующей парламентской сессии.