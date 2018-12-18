Нижняя палата парламента Индии приняла закон о трансгендерах

Нью-Дели, , 15:49 — REGNUM Нижняя палата парламента Индии 17 декабря приняла закон, регулирующий правовой статус трансгендеров и запрещающий осуществление дискриминации против них. Закон был принят с 27 поправками, предложенными постоянным комитетом палаты.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», закон о трансгендерах был впервые внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента Индии в 2016 году.

Министр по вопросам социальной справедливости и расширения прав и возможностей населения Индии Тхавар Чанд Гехлот заявил в беседе с журналистами, что закон не требует дальнейшего обсуждения. Он сообщил, что основной целью принятия нормативно-правового акта являлось определение статуса трансгендеров, обеспечение их признания и защиты интересов, а также учреждение национального совета по делам трансгендеров.