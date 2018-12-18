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Премьер Индии обвинил оппозицию в продовольственном кризисе в стране

Политика

Премьер-министр Индии возложил на оппозиционную партию Индийский национальный конгресс (ИНК) ответственность за разрастание сельскохозяйственного кризиса

Премьер Индии обвинил оппозицию в продовольственном кризисе в стране
Моди Нарендра

Нью-Дели, 18 декабря 2018, 21:09 — REGNUM  Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем выступлении на митинге в штате Уттар-Прадеш (Лакхнау) обвинил оппозиционную партию Индийский национальный конгресс (ИНК) в неспособности за десять лет управления страной предотвратить разрастание кризиса сельского хозяйства.

По сообщению индийского новостного агентства «Бхарат Таймс», Нарендра Моди в своей речи отметил то, что правительство Бахарат Джаната Парти (БДП) теперь вынуждено исправлять ситуацию. Так, были введены минимальные регулируемые цены на 22 сельскохозяйственные культуры, что позволило сегодня обеспечить фермеров стабильным доходом.

Премьер-министр также обвинил правительство штата Карнатака (Бангалор) в попытках скрыть вину ИНК за разрастание кризиса сельского хозяйства.

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Зарубежная хроника
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