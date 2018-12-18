Президент Индонезии прибыл с визитом в провинцию Восточная Ява

Джакарта, , 11:14 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл с рабочим визитом в провинцию Восточная Ява, сообщает Antaranews.

Губернатор Восточной Явы Сукарво приветствовал прибытие президента страны в международном аэропорту в Сидоарджо. Глава государства прибыл в сопровождении министра религии Лукман Хаким Сайфуддина и других высокопоставленных лиц.

В ходе рабочего визита президент посетит исламские школы-интернат и пообщается со священнослужителями. Глава государства также будет присутствовать на открытии индонезийского исламского музея в Тебуренге.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря 2018 года глава Индонезии Джоко Видодо совершил рабочую поездку в провинцию Аче.

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