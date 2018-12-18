Президент Мальдив: связи с Индией важны для региональной безопасности

Мале, , 16:04 — REGNUM «Очень важно поддерживать и укреплять связи Мальдив и Индии для региональной безопасности», — заявил на выступлении перед представителями мальдивской общины в Дели президент Мальдивской Республики Ибрагим Мохамед Солих 17 декабря.

Политик выразил уверенность, что для защиты такого маленького государства как Мальдивская Республика также требуется поддержка международных органов.

Он высоко оценил действия тех стран, в особенности Индии, которые предоставляют финансовую поддержку стране.

По информации мальдивского новостного агентства Edition, во время выступления он также отметил, что количество граждан Мальдив в Нью-Дели постоянно увеличивается.

В конце своей речи он пообещал укреплять взаимоотношения между двумя странами, которые заметно ухудшились во время правления предыдущего президента страны Абдуллы Ямина.