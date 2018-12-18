Премьер Индии Нарендра Моди: оппозиция доверяет врагу, а не нашей армии

Нью-Дели, , 11:57 — REGNUM «Представители Индийского Национального Конгресса задают вопросы по поводу «хирургических ударов», при этом они больше доверяют заявлениям врага, а не нашей армии. Чего еще можно ожидать от них?», — заявил перед сторонниками правящей партии в Уттар-Прадеш премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Во время своей речи политик также обвинил оппозицию в том, что ее некоторые представители до сих пор «распространяют ложь» по поводу дела французских истребителей Рафаль.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Нарендра Моди заявил, что подобные обвинения являются политически выгодными и не подтверждаются фактами.

«Такие люди заявляли, что министерство обороны обманывает, теперь же они говорят, что Верховный суд страны поддерживает интересы правящей партии и обманывает народ», — добавил он.