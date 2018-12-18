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Премьер Индии Нарендра Моди: оппозиция доверяет врагу, а не нашей армии

Политика

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обвинил представителей главной оппозиционной партии страны в том, что они не доверяют заявлениям индийской армии и Верховного суда

Нью-Дели, 18 декабря 2018, 11:57 — REGNUM  «Представители Индийского Национального Конгресса задают вопросы по поводу «хирургических ударов», при этом они больше доверяют заявлениям врага, а не нашей армии. Чего еще можно ожидать от них?», — заявил перед сторонниками правящей партии в Уттар-Прадеш премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Во время своей речи политик также обвинил оппозицию в том, что ее некоторые представители до сих пор «распространяют ложь» по поводу дела французских истребителей Рафаль.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Нарендра Моди заявил, что подобные обвинения являются политически выгодными и не подтверждаются фактами.

«Такие люди заявляли, что министерство обороны обманывает, теперь же они говорят, что Верховный суд страны поддерживает интересы правящей партии и обманывает народ», — добавил он.

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Зарубежная хроника
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