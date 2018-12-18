В КНДР тайно работают южнокорейские фабрики

Пхеньян, , 11:29 — REGNUM Северная Корея тайно возобновила работу промышленного комплекса в Кэсоне — приграничном городе, где располагаются южнокорейские производственные предприятия, оставшиеся с 2002 года, когда КНДР и Республика Корея совместно построили и использовали данный комплекс.

Как сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо», Северная Корея производит контрафактные товары на высокотехнологичном оборудовании, принадлежащем компаниям из Южной Кореи. Кэсонский промышленный комплекс не функционирует с 2016 года, когда его работа была остановлена из-за обострения отношений между двумя государствами. Теперь же он используется для производства товаров народного потребления — в первую очередь, зимних курток, пользующихся большим спросом на Севере. Их качество выше, чем у произведенных в Китае, а цена при этом ниже. Всего на данный момент работают 19 текстильных фабрик.

Правительство Южной Кореи, в свою очередь, отвергло обвинения в адрес КНДР, заявив, что внимательно следит за Кэсонским комплексом и не наблюдает никаких признаков активности фабрик.