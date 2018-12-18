Южная Корея обсудит с Россией соглашение о свободной торговле

Сеул, , 11:18 — REGNUM В 2019 году Россия и Республика Корея обсудят заключение соглашения о свободной торговле услугами и упрощении инвестиционного режима. Такие шаги призваны поспособствовать развитию двусторонних отношений, в первую очередь — экономических. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства промышленности и торговли республики.

В случае успешной реализации соглашения, стороны обсудят возможность снятия таможенных барьеров и установления свободной торговли не только услугами, но и товарами. На данный момент совокупный объем торговли между двумя странами за десять месяцев 2018 года составляет 20 миллиардов долларов. Таким образом, Южная Корея является восьмым по величине внешнеторговым партнером России.

Правительство Республики Корея намерено увеличить его до 30 миллиардов уже к 2020 году, что, однако, будет невозможно без соответствующих двусторонних соглашений.