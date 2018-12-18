Вторник, 18 Декабря 2018 года
14:15:30 МСК

Минздрав Южной Кореи внес поправки в закон о медстраховании

Политика

В 2019 году в Южной Корее расходы на лечение детей до года будут равняться 0

Сеул, 18 декабря 2018, 12:27 — REGNUM  Начиная с 2019 года, в Южной Кореи расходы на лечение детей до 1 года будут равняться нулю, сообщает YTN.

Министерство здравоохранения Южной Кореи, заявило, что на собрании кабинета министров было решено внести поправки в закон о национальном медицинском страховании.

«Национальная карта счастья» — тип карты, которая покрывает расходы будущей матери в процессе беремености и родов. Данную карту можно получить после заполнения заявления, предварительно подтвердив беременность. Срок действия карты 1 год. Министерство также отметило, что лимит средств на карте будет увеличен на 100 000 вон (~ 6000 руб).

Стоимость медицинской страховки для детей до года будет снижена на 5−20%. Эту сумму можно будет оплатить «национальной картой счастья», поэтому расходы на лечение будут равняться 0.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить