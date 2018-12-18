Минздрав Южной Кореи внес поправки в закон о медстраховании

Сеул, , 12:27 — REGNUM Начиная с 2019 года, в Южной Кореи расходы на лечение детей до 1 года будут равняться нулю, сообщает YTN.

Министерство здравоохранения Южной Кореи, заявило, что на собрании кабинета министров было решено внести поправки в закон о национальном медицинском страховании.

«Национальная карта счастья» — тип карты, которая покрывает расходы будущей матери в процессе беремености и родов. Данную карту можно получить после заполнения заявления, предварительно подтвердив беременность. Срок действия карты 1 год. Министерство также отметило, что лимит средств на карте будет увеличен на 100 000 вон (~ 6000 руб).

Стоимость медицинской страховки для детей до года будет снижена на 5−20%. Эту сумму можно будет оплатить «национальной картой счастья», поэтому расходы на лечение будут равняться 0.