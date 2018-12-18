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Уганда продолжает торговать с КНДР в нарушение санкций ООН

Политика

В незаконных связях с Северной Кореей уличены и несколько других африканских государств

Сеул, 18 декабря 2018, 11:55 — REGNUM  Уганда поставляет в Северную Корею оружие и боеприпасы, несмотря на свои заявления о прекращении связей с КНДР в рамках исполнения резолюций Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

В свою очередь, КНДР отправляет в Уганду военных инструкторов, докторов и также продает вооружение собственного производства. Более того, санкционный режим нарушают также Танзания, Судан, Замбия и Мозамбик.

В ноябре на военно-воздушной базе Накасонгола в Уганде были замечены четверо офицеров азиатской внешности; впоследствии выяснилось, что это были военнослужащие Корейской народной армии. В их обязанности входит обучение ангольских военных ведению боевых действий широкого спектра — от проведения тактических операций до нанесения авиаударов с использованием вертолетов. Что касается северокорейского вооружения, то в Уганду поставляются противотанковые орудия, гранатометы и стрелковое оружие. Сообщается, что они ввозились через кенийский порт.

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Зарубежная хроника
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