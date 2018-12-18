ЕС поддержал резолюцию парламента Косово по диалогу с Сербией

Приштина, , 11:32 — REGNUM Парламент Косово принял резолюцию по переговорам с Сербией и утвердил состав новой переговорной команды.

Специальный представитель Евросоюза в Приштине Наталья Апостолова поздравила парламент Косово с принятием резолюции и принятием ответственности за ход такого важного процесса как переговоры с Сербией. Как передает албанское новостное агентство «ОраНьюс», Апостолова заявила, что Косово необходимо использовать осторожный подход и учитывать все моменты в ходе процесса (переговоров).

Посол Германии в Приштине Кристиан Хельдт назвал результаты голосования по новому составу переговорной команды обнадеживающими, поскольку в ней представлен широкий спектр политических сил (правда, несмотря на наличие представителя турецкого меньшинства, ни одного серба в команде не будет). Хельдт выразил надежду, что новая переговорная команда достигнет успеха в переговорах с Сербией, что принесет мир и стабильность в регионы.

Джон Болтон, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, опубликовал в Твиттере пост, в котором подчеркнул необходимость того, чтобы соглашение между Косово и Сербией было подписано как можно скорее:

«Сегодня я приветствовал министра иностранных дел Словении Миро Церара в Белом доме. Как союзники по НАТО мы обсудили наши общие интересы в области экономики и безопасности в Европе и необходимость того, чтобы Сербия и Косово достигли соглашения как можно скорее. Я высоко оценил его предложения».

Напряженность в отношениях между двумя странами возросла после того, как парламент Косово принял пакет законопроектов о преобразовании Сил безопасности Косово в ФАК (Forcat e armatosura të Kosovës — алб. вооруженные силы Косово), после чего Белград заявил, что готов применить силу для защиты косовских сербов.