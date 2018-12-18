Парламент Косово принял резолюцию по переговорам с Сербией

Приштина, , 11:16 — REGNUM В Приштине прошло чрезвычайное заседание Кувенда (парламента) Косово, посвящённое обсуждению хода диалога между Сербией и Косово. На заседании была принята резолюция по диалогу между Сербией и Косово и была сформирована новая переговорная команда. За резолюцию проголосовали 59 из 61 присутствовавших депутатов. Резолюция была составлена социал-демократической оппозиционной партией, представители которой вошли в состав переговорной команды, предложенный правительством Косово. В резолюции излагаются ключевые элементы позиции Косово на переговорах, а также изложено требование, чтобы любой проект соглашения проходил через парламент Косово.

Как заявил премьер-министр Косово Рамуш Харадинай, посредством данной резолюции парламент получил главное слово на переговорах. Работой команды будут руководить председатель социал-демократической партии Шпенд Ахмети и заместитель премьер-министра Фатмир Лимай. Также в делегацию войдёт заместитель премьер-министра Энвер Ходжай, представитель Союза за будущее Косово Авни Арифи, министр иностранных дел Косово Бехджет Пацоли, Махир Ягджилар, представляющий турецкое меньшинство, заместитель премьер-министра Дардан Гаши, представитель гражданского общества, а также два места остались зарезервированы для оппозиционных партий Демократический союз за Косово и Движение за самоопределение. Эти партии бойкотировали заседание, поскольку посчитали, что правительство не обладает достаточной легитимностью и поэтому, прежде чем приступать к переговорам, следует добиться создания легитимного правительства.

Как передает албанское новостное агентство ATA, в резолюции зафиксировано, что процесс диалога с Сербией будет приемлем, только если его результатом станет взаимное признание государственности сторон, участвующих в процессе, вступление Республики Косово в Организацию Объединённых Наций и получение надежных гарантий ускорения процесса вступления Косово в Евросоюз и НАТО. На своей странице в социальных сетях президент Косово Хашим Тачи заявил, что поддерживает решение парламента Косово о создании новой переговорной команды во главе с Лимаем и Ахмети и что он будет рад сотрудничать с новой командой на пути к заключению окончательного всеобъемлющего соглашения по урегулированию отношений между Косово и Сербией, которое откроет Косово двери в ООН, НАТО и Евросоюз.

Многие политики и обозреватели считают, что резолюция парламента противоречит идее президентов Косово и Сербии Хашима Тачи и Александра Вучича о территориальном обмене между Косово и Сербией.