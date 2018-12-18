На расправу: волонтёру ДНР в Петербурге отказали во временном убежище в РФ

Санкт-Петербург, , 11:09 — REGNUM Живущей в Санкт-Петербурге гражданке Украины и волонтеру Донецкой Народной Республики (ДНР) Ирине Воронцовой отказали в предоставлении временного убежища в РФ из-за «отсутствия оснований». Теперь женщине, чьи данные есть на печально известном сайте «Миротворец», грозит высылка на территорию, контролируемую киевским режимом. Об этом сообщили в петербургском отделении партии «Другая Россия», с которой сотрудничала Воронцова.

Решение об отказе подписано 13 декабря 2018 года начальником управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковником Владимиром Минченко. Уведомление вручено Воронцовой 17 декабря.

Решение об отказе в убежище можно обжаловать в Главном управлении по вопросам миграции МВД России или в суде в месячный срок. Если результат обжалования будет отрицательным для заявителя, Воронцова обязана будет самостоятельно покинуть территорию РФ в трехдневный срок или же ее принудительно депортируют с 5-летним запретом на повторный въезд.

«В ближайшее время Воронцова намерена обжаловать решение ГУ МВД в суде», — отметили петербургские соратники активистки.

Как сообщало ИА REGNUM, Ирина Воронцова с 2000 годов на Украине принимала участие в акциях против украинских националистов. Приехав в Петербург в 2009 году и выйдя замуж за гражданина РФ, она получила вид на жительство в России. После госпереворота на Украине Воронцова занималась организацией гуманитарной помощи для Донбасса. Муж Воронцовой служил в составе вооруженного ополчения ДНР. В случае высылки на Украину женщине грозит 15 лет тюрьмы за так называемое «пособничество террористам» — фактически политическая расправа.

Воронцовой аннулировали вид на жительство в РФ после задержания в ноябре 2017 года в Петербурге на несанкционированной акции, посвященной 100-летию Октябрьской революции, и привлечения ее к административной ответственности. Воронцова обжаловала эти действия властей в судебном порядке, но российские суды отказали ей как в отмене административного взыскания, так и в сохранении вида на жительство.

В середине сентября 2018 года Ирина Воронцова подала заявление о предоставлении ей в РФ временного убежища. И вот спустя три месяца ей отказали в таком убежище.

Как утверждают петербургские другороссы, подписавший отказное уведомление полковник Владимир Минченко хорошо осведомлен о деле Воронцовой и грозящих ей на Украине карах, поскольку она лично была у него на приеме.

«Мы считаем, что такая позиция г-на Минченко не может быть оправдана и противоречит неоднократным заявлениям российского руководства по теме необходимости поддержки беженцев с Украины, относящих себя к Русскому миру», — заявили петербургские «лимоновцы». По их мнению, Минченко должен быть отставлен со своего поста в региональном Главке МВД.

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Напомним, в сентябре 2018 года в Санкт-Петербурге был задержан гражданин Казахстана, воевавший в составе подразделения «Спарта» ополчения ДНР. За участие в боевых действиях на территории другой страны ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 9 лет по статье 172 УК Казахстана.

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