В Госдуме Крым назвали Недороссией

Москва, , 10:40 — REGNUM Депутат Госдумы Павел Шперов (ЛДПР) назвал Крым «недороссией», передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря. Сам Шперов — уроженец Симферополя, до 2016 года — депутат Госсовета Крыма.

«Те, кто были в Крыму, видели, что он сильно отличается от материковой части России. То есть в своем роде это какая-то недороссия, то есть не малороссия, не новороссия, а имено неороссия», — сказал Шперов, выступая в Госдуме.

Так, по словам депутата, в Крыму нет общероссийской банковской системы, из первой 20-и только один банк, не работает мобильная связь — та, которая есть на всей территории РФ, есть свои операторы, нет вертикально интегрированных топливных компаний.

«У нас не работают общероссийские страховые компании… У нас проблемы с оформлением недвижимости», — указал парламентарий.

Госдума в третьем чтении приняла закон, продлевающий период, в течение которого нормативными правовыми актами Республики Крым и Севастополя могут быть установлены особенности регулирования имущественных и земельных отношений, отношений в сфере кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, до 1 января 2023 года. Также продлевается период, в течение которого могут быть установлены особенности регулирования градостроительных отношений, — до 31 декабря 2020 года.