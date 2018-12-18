Власти Оромо протестуют против размещения армии Эфиопии в штате

Аддис-Абеба, , 11:52 — REGNUM Фронт освобождения Оромо (ФОО) вместе с правительством штата Оромо выразили недовольство тем, что центральное правительство Эфиопии развернуло федеральные войска в регионе без информирования властей и руководства Фронта. Об этом сообщило 17 декабря эфиопское информационное агентство Ezega.

Руководство штата Оромо потребовало от центрального правительства, чтобы впредь с властями штата и ФОО проводились консультации, поскольку необходимо предотвратить возможный конфликт сил ФОО и войск федерального правительства.

Руководство ФОО жаловалось, что правительство Эфиопии, особенно военные, ведет себя и действует таким образом, что нарушает подписанные соглашения с оппозицией. Кроме того, ФОО заявил, что не будет нести ответственность за любые возможные конфликты, которые могут возникнуть в результате столкновений сторонников оппозиции и армии Эфиопии.

ФОО был восстановлен в правах после прихода к власти премьера Абия Ахмеда, чтобы вести мирную и безоружную борьбу за справедливость и демократию внутри страны.

Перемещение войск в штат Оромо было связано с решением федерального правительства перебросить военные силы из северной Эфиопии с эфиопо-эритрейской границы. Предполагается, что передислоцированные силы дальше будут отправлены на восток в штат Уоллега.