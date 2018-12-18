La Vanguardia: «Желтые жилеты» проверяют на прочность стандарты еврозоны

Мадрид, , 10:33 — REGNUM В рамках Европейского союза правительство одной из наиболее экономически развитых стран расходует миллиарды евро на снижение налогов и повышение минимальной зарплаты, чтобы унять гнев народа, направленный на годы режима жесткой экономии. Любопытно, что речь на этот раз идет не о популистских властях Италии, в адрес которых такие обвинения сыплются давно, а о пылком стороннике европейского единства Эммануэле Макроне, президенте Франции, пишет сегодня, 17 декабря, испанское издание La Vanguardia.

Стремление прекратить масштабные акции протестов «желтых жилетов» заставило французского лидера анонсировать пакет мер, которые подразумевают появление дыры в 10 млрд евро в государственном бюджете на следующий год. Дефицит при этом вырастет до 3,4%.

«Очередной раз настало время проверить, все ли равны в еврозоне или некоторые равнее других. По меньшей мере так говорят в Риме», — отмечает La Vanguardia. Перекос в бюджете Франции стал тем «блюдечком с голубой каемочкой», которое позволило итальянскому правительству продемонстрировать свое недовольство. Напомним, Италия сейчас ведет открытую борьбу с Еврокомиссией: 21 ноября план бюджета страны на будущий год был отвергнут беспрецедентным образом.

Узнав о том, что Макрон поднимает минимальную зарплату французов на 100 евро, ликвидирует налоги и взносы в казну за сверхурочную работу, а также отменяет увеличение отчислений с маленьких пенсий, Рим не замедлил выступить на международной арене. Вице-премьер Маттео Сальвини из партии «Лига Севера» сообщил о своем беспокойстве о том, что «некоторые могут нарушать правила, в то время как Италию разглядывают под лупой за отклонение в 0,1%». А другой вице-премьер, Луиджи Ди Майо из Движения пяти звезд, заявил, что «если правила насчет дефицита действуют для Италии, они должны действовать и для Макрона».

Европейского комиссара по экономике и финансовым делам Пьера Московиси призвали предварительно оценить серьезность бреши во французском бюджете. «В своей манере «хорошего полицейского», склонного к поиску гибких решений, он показал себя снисходительным к Франции», — оценило реакцию еврокомиссара испанское издание. «Сравнение с Италией заманчиво, но неверно, — сказал Московиси в ходе интервью французской газете Le Parisien. — Ситуации полностью различаются. Еврокомиссия контролировала итальянский долг в течение нескольких лет и никогда не делала такого в отношении Франции».

Тем не менее эксперт ЕС по финансам обозначил «красные линии». «Плановые показатели бюджетного дефицита могут быть превышены в ограниченном объеме, временно, в исключительном случае. Но… выход за пределы 3% не может происходить два года подряд, а также превышать 3,5% в год», — уточнил Пьер Московиси. Пока Франция еще укладывается в эти рамки.