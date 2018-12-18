Президент Эфиопии провела переговоры с главой Программы развития ООН

Аддис-Абеба, , 20:59 — REGNUM Глава Эфиопии Сахлеуорк Зэуде встретилась в Национальном дворце с руководителем Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) Ахимом Штайнером, который прибыл в Аддис-Абебу с двухдневным рабочим визитом. Г-н Штайнер в ходе переговоров поздравил президента Зэуде с назначением на должность, а также отметил приверженность ПРООН поддержке широкомасштабной программы реформ в Эфиопии. Об этом сообщает 17 декабря эфиопское информационное агентство ENA.

Во время своего двухдневного визита Ахим Штайнер встретится с другими государственными чиновниками Эфиопии и ключевыми заинтересованными сторонами, чтобы обсудить стратегическую поддержку программы реформ. Кроме того, г-н Штайнер также посетит индустриальный парк Боле Леми, где проведет диалог с представителями деловых кругов страны и зарубежными инвесторами.

Ахим Штайнер также намерен провести переговоры с центрами инноваций и местными предпринимателями в преддверии годовщины Экономической комиссии ООН для Африки (UNECA), где он встретится с ключевыми партнерами ПРООН по развитию и представителями страновой группы ООН.