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Президент Эфиопии отправилась в Вену на саммит «ЕС-Африка»

Политика

Президент Сахлеуорк Зэуде отправилась в Вену, Австрия, чтобы принять участие в форуме сотрудничества Африки и Европы

Аддис-Абеба, 18 декабря 2018, 11:38 — REGNUM  Президент Эфиопии Сахлеуорк Зэуде отправилась в Вену для участия в конференции сотрудничества Евросоюза и Африки, проходящей под лозунгом «Трансформация сотрудничества в эпоху цифровых технологий». Г-жа Зэуде выступит с речью на конференции, и ожидается, что она уделит особое внимание текущей работе Эфиопии по расширению применения в стране цифровых технологий. Об этом сообщил 17 декабря эфиопский новостной ресурс FanaBC.

Также в кулуарах форума г-жа президент намерена встретиться с лидерами разных стран, представителями известных мировых компаний и другими заинтересованными сторонами для обсуждения стратегической поддержки программы реформ в Эфиопии.

Цель форума — расширить сотрудничество между Африкой и ЕС с акцентом на применение цифровых технологий и их важность для экономического роста и развития.

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Зарубежная хроника
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