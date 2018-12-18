Президент Эфиопии отправилась в Вену на саммит «ЕС-Африка»

Аддис-Абеба, , 11:38 — REGNUM Президент Эфиопии Сахлеуорк Зэуде отправилась в Вену для участия в конференции сотрудничества Евросоюза и Африки, проходящей под лозунгом «Трансформация сотрудничества в эпоху цифровых технологий». Г-жа Зэуде выступит с речью на конференции, и ожидается, что она уделит особое внимание текущей работе Эфиопии по расширению применения в стране цифровых технологий. Об этом сообщил 17 декабря эфиопский новостной ресурс FanaBC.

Также в кулуарах форума г-жа президент намерена встретиться с лидерами разных стран, представителями известных мировых компаний и другими заинтересованными сторонами для обсуждения стратегической поддержки программы реформ в Эфиопии.

Цель форума — расширить сотрудничество между Африкой и ЕС с акцентом на применение цифровых технологий и их важность для экономического роста и развития.