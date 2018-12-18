Конгрессмен сравнил Трампа с «мафиозным боссом»

Вашингтон, , 10:29 — REGNUM С риторической просьбой к прокурору растолковать, почему президент США ведет себя, «как мафиозный босс», обратился конгрессмен-демократ Эрик Суолуэлл в своем твиттере 18 декабря.

«Я люблю свою страну, уважаю наш порядок и обычаи, и не говорю обм легкомысленно. Но если вы — действующий или бывший прокурор, пожалуйста, объясните мне, как может Дональд Трамп вести себя, как мафиозный босс? Наш президент. Действует. Как. Бандит. Это никогда не может быть нормальным».

Угроза Дональда Трампа блокировать работу правительства в случае, если оно не примет требование президента по финансированию стены, вызывает все более резкую реакцию противников этой идеи в рядах Конгресса. Трамп требует выделить на строительство $5 млрд, демократы предлагают удовлетвориться гораздо более скромной суммой в $1,3 млрд.