Президент получает новые полномочия в сфере предоставления гражданства РФ

Москва, , 10:44 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о дополнительных полномочиях президента РФ в сфере вступления в гражданство РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

В соответствии с законом, «президент Российской Федерации в гуманитарных целях вправе определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, а также порядок подачи ими соответствующих заявлений и перечень представляемых документов».

В Госдуме рассчитывают, что предоставление такого права президенту Российской Федерации позволит принять в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке лиц, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима. Речь прежде всего идет о гражданах Украины.

Кроме того, участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей, получившие разрешение на временное проживание в Российской Федерации или вид на жительство, вправе подать заявление о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел по месту жительства или месту пребывания заявителя.

Таким образом парламентарии намерены бороться со сложившимся рынком криминальных услуг по осуществлению фиктивной регистрации, что выявляется правоохранительными органами при обращении таких лиц с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации и влечет отказ в его предоставлении.

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