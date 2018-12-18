Трамп требует санкций ради «ненужной стены» — сенатор США

Вашингтон, , 10:26 — REGNUM Пограничная стена не стоит блокировки правительства, убеждена сенатор Пэтти Мюррей. Обсуждая в своем твиттере 18 декабря возможную остановку Дональдом Трампом работы правительства в связи с неприятием его проекта, сенатор пишет:

«На прошлой неделе президент Трамп сказал, что будет «горд» заблокировать работу правительства ради своей бесполезной пограничной стены и возьмет на себя вину за это. Но я надеюсь, что республиканцы решат работать с нами, чтобы избежать совершенно ненужной трамповской блокировки».

В комментариях к этому сообщению противники строительства стены находятся в очевидном меньшинстве, их практически не слышно — зато сторонников этой идеи очень много:

«Желаю вам, сенатор, осознать, что пограничная стена спасет наши деньги и увеличит безопасность для всех нас».

«Стена не бесполезна, она для безопасности всех американцев!».

«Теперь самое лучшее время для Трампа настоять на своем и дать нашей стране так нужную ей стену. Если демократы не дадут денег — пусть он их заблокирует!».

«Конечно, демократы против стены! Она не даст войти в США их будущим избирателям!».

«Вообще-то он будет горд заблокировать правительство ради безопасности границ потому, что американцы и выбрали его ради того, чтобы он обеспечил эту безопасность».

«Эта стена сократит контрабанду наркотиков, предотвратит торговлю людьми, определит нашу национальную границу, будет в обслуживании дешевле электронной обороны, сильно навредит нелегальной миграции — так почему это она бесполезна?».

«Мы тратим 135 млрд в год на нелегальную миграцию. Трамп хочет 5 млрд на стену. Пожалуйста, не оскорбляйте нашу разведку, называя стену бесполезной».

«Сенатор, как вы вообще смеете говорить, что работаете для американского народа? Мы — народ, и мы требуем стену! Можете согласиться с нами или убираться ко всем чертям!».

Как известно, деятельность правительства Соединенных Штатов может быть приостановлена из-за разногласий в конгрессе по финансированию строительства стены на границе с Мексикой. Дональд Трамп и республиканцы настаивают на выделении на строительство $5 млрд, демократы предлагают удовлетвориться гораздо более скромной суммой в $1,3 млрд.