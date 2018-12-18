Бывший премьер-министр Непала скончался на 93-м году жизни

Катманду, , 10:16 — REGNUM В Непале скончался бывший премьер-министр страны Тулси Гири. Об этом сообщает газета The Kathmandu Post со ссылкой на источник в семье политика.

Политик умер сегодня, 18 декабря, в своей резиденции в Буданилкантхе. Ему было 92 года. Причина смерти известна. Сообщается, что Гири долгое время боролся с раком печени.

https://twitter.com/kathmandupost/status/1074885193394200576

Напомним, Тулси Гири занял должность премьер-министра страны после королевского переворота в 1960 году, став первым чиновником на этом посту. Затем он дважды был председателем совета министров (фактически премьер-министром) Непала. С политической сцены Гири окончательно ушёл в 1991 году.

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