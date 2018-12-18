Тбилиси, , 10:13 — REGNUM МВД Грузии задержало одного из активистов ЕНД Давида Киркитадзе, того самого, который при правлении экс-президента Михаила Саакашвили некоторое время занимал должность губернатора региона Квемо Картли.

По информации МВД, причиной ареста оппозиционера стали его незаконные действия, совершенные в день инаугурации президента Грузии. Киркитадзе обвиняется в нападении на полицейских, нанесении им физических оскорблений и повреждении имущества МВД.

Ранее грузинские телекомпании распространили видеокадры, снятые у селения Велисхице Гурджаанского района, где путь к месту инаугурации колонне оппозиции преградила полиция. Активистам ЕНД предлагали воспользоваться альтернативным путем, но не отказывались и требовали пропустить их в Телави для проведения акции протеста против инаугурации новоизбранного президента Саломе Зурабишвили. На кадрах ясно видно, как Давид Киркитадзе при помощи соратников поднимается на автобус, добирается до окна, выбивает стекло и руками и ногами колотит находящегося в автобусе полицейского.

В МВД заявляют, что немало подобных правонарушений в этот день совершили и многие другие сторонники и активисты «Единого национального движения», поэтому круг обвиняемых может быть расширен.

Как заявил журналистам адвокат Киркитадзе, его подсудимый предъявленные ему обвинения не признает, объясняет свой арест попыткой политической расправы над оппонентами, а в знак протеста против действий властей объявил голодовку.

Протест в связи с арестом Киркитадзе выразили не только лидеры ЕНД, но и их бывшие соратники по партии, ныне сгруппировавшиеся в «Европейской Грузии».

По мнению представителя «Европейской Грузии» Гиги Бокерия (при Саакашвили занимавшего пост секретаря Совбеза), правящая партия «Грузинская мечта» стоит на очень опасном пути и арестом Киркитадзе еще больше усложняет не только ситуацию в стране, но и собственное положение.

О политической подоплеке ареста Киркитадзе говорят и его соратники по ЕНД, которые требуют от властей его немедленного освобождения, а бывший кандидат в президенты от этой партии Григол Вашадзе предложил властям отпустить своего соратника под залог. Он же объявил, что с 18 декабря оппозиция начнет перманентные акции протеста, на которых выдвинет те же требования, которые прозвучали ранее на акции 2 декабря. Это отмена итогов президентских выборов, смена нынешней избирательной администрации и проведение досрочных парламентских выборов по новой, пропорциональной избирательной системе.

Как сообщалось ИА REGNUM, инаугурация президента Грузии в Телави 16 декабря проходила на фоне акции протеста «Единого национального движения» и его сторонников. Хотя оппозицию к месту проведения инаугурации не подпустили, ее активисты сумели создать немало проблем на пути из Тбилиси и других городов и сел в Телави. Шествие и акцию оппозиции активно освещала телекомпания «Рустави-2», демонстрируя многочисленные столкновения и перебранки участников акции с сотрудниками полиции.

По информации МВД, активисты оппозиции допустили немало нарушений закона, не подчинялись требованиям полиции и повредили полицейские машины и технику. Министр внутренних дел пообещал, что все, кто допустил нарушения в день инаугурации, обязательно будут привлечены к ответственности.