Косачёв: Резолюция о милитаризации может иметь военные последствия

Москва, , 10:03 — REGNUM Принятая Генассамблеей ООН 17 декабря резолюция о «российской милитаризации Крыма, районов Черного и Азовского морей» не должна производить впечатления «весь мир против России», считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

«Резолюция не просто бесполезная — хотя она и не будет иметь юридических последствий, но вполне может иметь военно-политические: по сути, Киеву развязывают руки на любые шаги, даже самые безумные», — написал Косачёв в Facebook.

С учетом истекающего скоро срока военного положения и неумолимо приближающихся выборов на Украине нет оснований не верить, что украинская власть к таким шагам готова, полагает сенатор.

«Это значит, что 66 голосовавших в ООН за одиозную резолюцию по Крыму разделяют ответственность за дальнейшие возможные шаги Киева, которые вполне могут привести и к трагедии», — делает он вывод.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, генассамблея ООН приняла простым большинством голосов резолюцию за авторством Украины о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря».