В правительство Зауралья вернулся прежний замгубернатора

Курган, , 10:25 — REGNUM Продолжается формирование команды врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова. В правительстве региона — очередные кадровые изменения. Исполняющим обязанности заместителя губернатора — начальника финансового управления области назначен Константин Ермаков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Зауралья.

Ранее занимавшая эту должность Елена Лукашук назначена первым заместителем начальника финансового управления Курганской области.

Константин Ермаков по собственному желанию покинул пост и.о. заместителя губернатора Зауралья — директора департамента экономического развития Курганской области в ноябре 2018 года.

Напомним, что отставки в правительстве региона начались с 24 октября. Правительство Курганской области с мотивировкой «по собственному желанию» покинули и. о. первого заместителя губернатора Виктор Сухнев, и. о. заместителя главы региона по социальной политике Александр Карпов, директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Роман Ванюков, и.о. заместителя губернатора по внешнеэкономическим связям Владимир Зубрин, директор департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александр Константинов, и.о. руководителя регионального департамента образования и науки Герман Хмелёв, а также и. о. заместителя губернатора — директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Эдуард Гусев.

И на сегодня лишь Константин Ермаков вернулся в правительство Курганской области в новом качестве. Отметим, что он с 2006 по сентябрь 2018 года занимал пост заместителя начальника финансового управления Курганской области и вместе с Еленой Лукашук многие годы работал в одной связке.

Константин Ермаков родился 6 мая 1968 года в городе Курган. В 1992 году, окончил Уральский политехнический институт имени Кирова. С 1992 по 1993 год, работал экономистом на Курганском комбинате медицинских препаратов и изделий «Синтез». Занимал должности заместителя директора в коммерческих организациях. В 1999 году Константин Ермаков перешел на службу в финансовое управление Курганской области.

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