Симферополь, , 10:01 — REGNUM В Крыму не удивлены принятием Генассамблеей ООН предложенного украинской стороной проекта резолюции о «милитаризации» Россией полуострова, а также части Азовского и Чёрного морей. Об этом заявил глава комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, указанное решение Генеральной Ассамблеи ООН было прогнозируемо и ожидаемо, поскольку Запад, поддерживая Украину, на самом деле борется за ресурсы.

«Запад, естественно, поддерживает киевский режим, сегодня идёт борьба не просто за идеологию, а за ресурсы. Это прогнозируемо и было ожидаемо», — цитирует слова Гемпеля RT.

В то же время глава комитета Госсовета Крыма подчеркнул, что в последнее время среди германских политиков появляются те, кто дает свою негативную оценку подобным решениям. В частности, Гемпель напомнил о позиции некоторых членов партии «Альтернатива для Германии».

Напомним, 3 февраля в Крым прибыла делегация немецких политиков, в состав которой вошли представители партии «Альтернатива для Германии». Иностранные гости встретились с руководством региона, а также посетили строительство крупных инфраструктурных объектов и сельхозпредприятий.

Позднее член делегации немецких парламентариев Рогер Бекамп заявил, что Крымский полуостров является неотъемлемой частью России, потому что воссоединение произошло не силовым, а добровольным образом.

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