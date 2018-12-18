Спецпосланник США в Сирии: «Мы не пытаемся свергнуть Асада»

Вашингтон, , 10:06 — REGNUM Специальный посланник США в Сирии Джеймс Джеффри заявил, что его страна не будет свергать президента Башара Асада, но и помогать ему тоже не будет, сообщает 18 декабря Al Arabia.

«Мы хотим видеть режим, который принципиально отличается от текущего, но мы не собираемся его свергать — мы не пытаемся свергнуть Асада», — подчеркнул спецпосланник.

Также дипломат подчеркнул, что сирийскому правительству придется пойти на компромисс, так как они до сих пор не справились с террористами: в стране остается порядка 100 тыс. боевиков.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военным Ирана. Тем не менее, конфликт по-прежнему не исчерпан.

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