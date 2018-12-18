ГД обсудит гражданство для пострадавших священнослужителей на Украине

Москва, , 09:56 — REGNUM Госдума может рассмотреть особый порядок для получения гражданства РФ для пострадавших за веру священнослужителей на Украине. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря, об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он не исключил, что депутаты подготовят законодательные предложения, предусматривающие особый порядок получения российского гражданства для пострадавших по религиозному признаку украинцев.

«На священнослужителей Украины оказывается давление, проводятся обыски и допросы», — указал спикер Госдумы.

Вместе с тем Госдума в третьем чтении 18 декабря обсудит законопроект о дополнительных полномочиях президента РФ в сфере вступления в гражданство РФ.