American Conservative: смогут ли США вести холодную войну на два фронта?

Вашингтон, , 10:04 — REGNUM На фоне продолжающегося противостояния с Россией, а также торговых войн с Китаем, уместен вопрос, смогут ли США выдержать холодную войну против двух сверхдержав одновременно, пишет Патрик Дж. Бьюкенен в статье для американского издания The American Conservative.

Автор подчеркивает, что США столкнулись с целым рядом проблем по целому спектру направлений — от Северной Кореи, которая грозит отказаться от ядерного разоружения в случае новых санкций, и Турции, чье руководство обещает начать очередную операцию на севере Сирии, до Ирана, проведшего испытания баллистических ракет, запрещенных Совбезом ООН, и России, которая недавно направила свои стратегические бомбардировщики в Венесуэлу. На этом фоне уместен вопрос, как Вашингтон, триумфально победивший в холодной войне, поступит в такой ситуации.

Тому, по словам Бьюкенена, есть ряд причин. Во-первых, из-за постоянных вмешательств в дела Ближнего Востока, где у США не было затронуто никаких жизненно важных интересов, из-за чего стране была гарантирована «вечная война». Во-вторых, из-за расширения блока НАТО на Восточную Европу, Балканы, Прибалтику, тем самым создав условия для новой холодной войны с Россией. И наконец, из-за того, что США десятилетиями пестовали Китай, не сумев вовремя понять, что КНР превращается во враждебную сверхдержаву, чьи амбиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе могут быть реализованы исключительно за счет друзей США.

Поэтому основной вопрос, на который нужно ответить сейчас, — это сможет ли Вашингтон выдержать холодную войну на сдерживание двух сверхдержав, при этом выполняя данные еще в первую холодную войну обязательства защищать ряд стран по всему миру. И даже если так, как долго страна сможет поддерживать это противостояние и с какими издержками?

С опозданием, но американский истеблишмент признал, каким безумием было то, что США самостоятельно вывели Китай на мировую арену, поэтому еще с правления Джорджа Буша — старшего Вашингтон пытался купить расположение Пекина с помощью торгового профицита в размере $4 трлн.

В ответ на это Пекин «аннексировал» Южно-Китайское море, построив на полудюжине спорных островов базы ВВС и ракетных войск, а также заявил, что американским кораблям и самолетам следует держаться от них подальше. Пекин также построил или взял в аренду порты и базы от Индийского океана до Африки и дал миллиардные кредиты бедным странам Азии и Африки, потребовав у них унизительных уступок, когда те не смогли выплатить долги.

Кроме того, Китай направил сотни тысяч своих студентов в американские колледжи и университеты, где многие, по некоторой информации, были замешаны в шпионской деятельности. Пекин также поддерживал стоимость своей валюты ниже рыночной, благодаря чему имел преимущества в торговле с США, а также мог привлекать к себе американские корпорации, у которых он «выбивал» технологические секреты.

Китай также активным образом замешан в киберпреступности, воруя личную информацию сотрудников федеральных учреждений США, данные кредитных карт и паспортов американских граждан, а также стоял за похищением сведений об истребителях F-22 и F-35, благодаря чему он смог создать собственный истребитель-невидимку пятого поколения. В КНР также продолжаются притеснения христиан и уйгуров. Иными словами, подчеркивает автор, интересы Китая очевидным образом идут вразрез с интересами США, поэтому абсурдно считать, что Вашингтон должен по-прежнему уступать Пекину торговый профицит в размере $400 млрд.

На фоне того, как США оказались лицом к лицу с противником, у которого в 10 раз больше население и экономическая мощь, возникает вопрос, что делать Вашингтону. Должны ли США вести холодную войну с Россией и Китаем в рамках предложенной Джорджем Кеннаном стратегии сдерживания, которая подразумевает угрозу войны в случае пересечения определенных, прочерченных США красных линий? Должны ли США отказаться от ряда своих обязательств перед своими союзниками, пока они не затрагивают ключевых интересов Вашингтона. Должно ли нынешнее руководство страны сделать так же, как бывший глава Белого дома Ричард Никсон, и вбить клин между ними?

Если в Вашингтоне все же придут к выводу, что в долгосрочной перспективе наибольшую угрозу для интересов США представляет Китай, а не Россия, тогда глава Белого дома Дональд Трамп не может продолжать те же торговые отношения с КНР, благодаря которым Коммунистическая партия Китая пользуется торговым профицитом в $400 млрд. Такое развитие событий будет равносильно самоубийственному замирению.