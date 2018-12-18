ГД примет заявление в связи с гонениями на священнослужителей на Украине

Москва, , 09:51 — REGNUM Госдума намерена направить обращение в ПА ОБСЕ из-за гонений на священнослужителей на Украине. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

На Украине грубо нарушается один из базовых конституционных принципов — свобода вероисповедания, отметил Володин.

«В связи с этим мы рассматриваем возможность направить в ПА ОБСЕ, другие межпарламентские организации и национальные парламенты стран Европы заявление о недопустимости разжигания религиозной розни и гонений против верующих и священнослужителей на Украине», — сообщил Володин журналистам.

По мнению спикера нижней палаты парламента, ПА ОБСЕ «давно пора дать оценку действиям Киева и лично Петра Порошенко».

«Необходимо предпринять действия, которые заставят украинские власти прекратить давление на духовенство и прихожан. На священнослужителей Украины оказывается давление, проводятся обыски и допросы», — заявил он.