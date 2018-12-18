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Си Цзиньпин: Китай не стремится к гегемонии

Политика

В Китае отмечают реформы Дэн Сяопина

Си Цзиньпин: Китай не стремится к гегемонии
Си Цзиньпин

Пекин, 18 декабря 2018, 09:44 — REGNUM  Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что его государство не стремится к гегемонии, сообщает 18 декабря Associated Press.

Данное высказывание было сделано по случаю 40-летнего юбилея экономических реформ прежнего лидера страны Дэн Сяопина, проведение которых в Китае ознаменовало собой открытость Поднебесной миру.

Си Цзиньпин заявил о поддержке свободной торговли, но при этом не заострял внимание на торговых войнах с Соединенными Штатами. Также председатель подчеркнул, что КНР не будет развиваться за счет других стран.

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Экономика Китая
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