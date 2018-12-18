Россия и Куба договорились сотрудничать по линии генпрокуратур

Гавана, , 09:28 — REGNUM В понедельник, 17 декабря, состоялось подписание плана мероприятий межведомственного сотрудничества между генеральными прокуратурами России и Кубы. Документ подписан на период с 2019 по 2020 год, сообщает ТАСС.

Отмечается, что представители ведомств двух стран встречались в Гаване, с российской стороны в переговорах участвовал первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман, посол России в Гаване, а также прокуроры Чечни и Ингушетии. Кубинскую делегацию возглавил генпрокурор республики Ямила Пенья Охеда и прокуроры провинций Артемиса и Майабеке.

По словам Буксмана, прошедшие переговоры представляют из себя «очередной шаг вперед в развитии кубино-российских отношений».

«На регулярной основе мы организуем семинары, круглые столы, в которых будут участвовать профессионалы по разным направлениям деятельности прокуратур наших стран», — подчеркнул он.

Первый замгенпрокурора РФ также отметил, что, кроме профессиональных вопросов, кубинские специалисты интересуются русской культурой и историей России.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле кубинский лидер Мигель Диас-Канель заявил в первом телевизионном интервью с момента его вступления в должность главы Госсовета, что Куба не отказывается от строительства коммунизма несмотря на отсутствие термина «коммунизм» в проекте текста новой конституции.

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