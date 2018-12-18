Индонезия станет почетным гостем на культурном фестивале в Эр-Рияде

Эр-Рияд, , 09:29 — REGNUM Индонезия была выбрана королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азизом в качестве почетного гостя на мероприятии Festival Janadriyah, которое является крупнейшим фестивалем культурного наследия на Ближнем Востоке, сообщает Antaranews.

Специальный посланник президента Индонезии по делам Ближнего Востока и Организации исламского сотрудничества (ОИС) Алви Шихаб сообщил об этом журналистам на пресс-конференции в Саудовской Аравии.

Известно, что фестиваль продлится 21 день. Индонезия покажет различные представления, отражающие культурное разнообразие страны, а также индонезийские фильмы.

Правительство Саудовской Аравии выразило признательность за усердную работу правительства Индонезии, особенно сотрудников посольства Индонезии в Эр-Рияде и различных связанных с ним учреждений в Индонезии, которые добились хороших результатов в развитии двусторонних отношений.

Saunesia — новый термин в отношениях между двумя странами, состоящий из слов Саудовская Аравия и Индонезия.

Напомним, «Фестиваль 33 культур и наследия» — это ежегодный фестиваль национального масштаба, проводимый в деревне Джанадрия, Эр-Рияд. Фестиваль объединяет богатство и культурное наследие Королевства Саудовская Аравия, а также текущие достижения. На фестивале представлены культурные павильоны из всех провинций Саудовской Аравии. Правительство приглашает дружественные страны к участию в выставках, особенно страны, которые, как считается, имеют свою богатую культуру.