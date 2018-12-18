Вторник, 18 Декабря 2018 года
10:10:11 МСК

Украина не станет полноправным поставщиком товаров в ЕС — экс-депутат Рады

Политика

Майданщикам следует обижаться не на Евросоюз, а на самих себя

Украина не станет полноправным поставщиком товаров в ЕС — экс-депутат Рады
Иван Шилов © ИА REGNUM
Политики Украины. Рада

Москва, 18 декабря 2018, 09:26 — REGNUM  Украине не дадут зайти на европейский рынок и стать полноправным торговым партнёром ЕС, сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник 17 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

Политик отметил, что с самого начала истории с евроассоциацией и евроинтеграцией Украины, ЕС интересовал украинский рынок и больше ничего.

«В принципе ситуация ниппель. Дуют в одну сторону. Украина в угоду Европе потеряла рынок России, который почти ничем для неё не ограничивался. Теперь, столкнувшись с реальностью, украинские власти начинают обижаться на ЕС. «Проклятые капиталисты» не видят Украину равным партнером», — рассказал Олейник.

Напомним, 17 декабря 2018 года советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка признал то, о чём говорило правительство Николая Азарова в 2013 году ещё до того, как было подписано соглашение об ассоциации Украины с ЕС, а также до майдана.

Читайте также: ЕС не пускает Украину на свой рынок, но майдану это и не нужно

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Евроинтеграция Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить