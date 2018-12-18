Украина не станет полноправным поставщиком товаров в ЕС — экс-депутат Рады

Москва, , 09:26 — REGNUM Украине не дадут зайти на европейский рынок и стать полноправным торговым партнёром ЕС, сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник 17 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

Политик отметил, что с самого начала истории с евроассоциацией и евроинтеграцией Украины, ЕС интересовал украинский рынок и больше ничего.

«В принципе ситуация ниппель. Дуют в одну сторону. Украина в угоду Европе потеряла рынок России, который почти ничем для неё не ограничивался. Теперь, столкнувшись с реальностью, украинские власти начинают обижаться на ЕС. «Проклятые капиталисты» не видят Украину равным партнером», — рассказал Олейник.

Напомним, 17 декабря 2018 года советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка признал то, о чём говорило правительство Николая Азарова в 2013 году ещё до того, как было подписано соглашение об ассоциации Украины с ЕС, а также до майдана.

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