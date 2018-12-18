Небензя призвал Косово отказаться от создания вооруженных сил

Нью-Йорк, США, , 09:22 — REGNUM Решение о формировании независимой армии Косова должно быть немедленно отменено. Об этом заявил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН постпред России при международной организации Василий Небензя.

Такой шаг косовских властей вопиющим образом нарушает резолюцию 1244 Совета Безопасности, которая остается основным международно-правовым актом урегулирования ситуации вокруг Косово, подчеркнул дипломат.

Появление у Приштины полноценных вооруженных сил чревато повторением вооруженного конфликта на Балканах, полагает Небензя.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря парламент края Косово без участия сербских депутатов принял пакет законопроектов о преобразовании действующих в регионе сил безопасности в полноценную армию. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Приштина не имеет права создавать собственные вооруженные силы — такая возможность не предусмотрена ни одним из документов.

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