Запашный предложил Гуцериеву организовать шоу взамен «Цирка дю Солей»

Москва, , 09:15 — REGNUM Гендиректор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный предложил бизнесмену, владельцу группы компаний «Сафмар» Михаилу Гуцериеву личную встречу для обсуждения возможного сотрудничества. Об этом Запашный сообщил в Instagram.

В своем видеообращении к предпринимателю, ранее заявившему о намерении подать на Запашного в суд за клевету, глава цирковой организации сообщил, что готов пожать Гуцериеву руку за его «хорошие дела», а также приступить к конструктивному диалогу.

«Если вы хотите, чтобы на вашей площадке были стационарные шоу, мы готовы вам предоставить шоу любого формата, и поверьте, это будет гораздо интересней, чем «Цирк дю Солей», — подчеркнул представитель знаменитой цирковой династии.

https://www.instagram.com/p/Brf2FFChakd/

Читайте также: Песков: государство не должно создавать российским циркам тепличные условия

Напомним, 16 декабря гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в ходе заседания Совета по культуре и искусству при президенте РФ заявил, о неприемлемости открытия в Москве постоянной площадки канадского «Цирка дю Солей». Он подчеркнул, что бизнесмен Михаил Гуцериев анонсировал открытие стационарного канадского цирка в Сколково в 2019 году. После этого Гуцериев заявил о намерении подать на Запашного в суд за клевету.

Читайте также: Путин поддержал возмущение Запашного строительством «Цирка дю Солей»

Читайте ранее в этом сюжете: Бизнесмен Гуцериев намерен подать иск за клевету на Эдгара Запашного