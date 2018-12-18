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Ярославские коммунисты требуют оставить городские льготы

Политика

Они считают, что уровень жизни ярославцев и без того падает

Ярославские коммунисты требуют оставить городские льготы
Иллюстрация: City-yaroslavl.ru
Евгения Овод

Ярославль, 18 декабря 2018, 09:11 — REGNUM  Фракция КПРФ в муниципалитете Ярославля потребовала от мэрии сохранить ряд городских льгот. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель фракции Евгения Овод.

Как сообщала ранее ИА REGNUM, городские власти решили внести изменения в решение муниципалитета о дополнительных мерах социальной поддержки. В частности, сокращаются льготы по школьному питанию, родительской плате в детских садах, проезду в общественном транспорте, выплатам пенсионерам.

Коммунисты будут призывать депутатов не принимать предложение мэрии.

Считаю возмутительным, что с подобными инициативами мэрия выходит в то время, когда уровень жизни ярославцев падает. Не секрет, что в новом году ожидается рост цен в связи с повышением НДС — рост цен на ЖКХ, на продукты и услуги, в том числе образовательные. А мэрия инициирует по сути отмену льгот самым нуждающимся ярославцам — семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, где есть инвалиды. Вопрос к представителям мэрии — кто дал мэрии отмашку на подобные инициативы? Область? Городская власть не понимает то, что она творит?», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Евгения Овод.

Вопрос о сокращении льгот комиссия по социальной политике муниципалитета рассмотрит 18 декабря, а уже 19 декабря решение примет муниципалитет. Городские власти надеются сэкономить на льготниках 50 млн рублей в 2019 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэрия Ярославля отменяет городские льготы

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Региональные и муниципальные бюджеты-2019
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