На нацпроекты в соцсфере и науке пойдет по триллиону рублей в год

Москва, , 09:07 — REGNUM В ближайшие шесть лет более 6,5 трлн рублей будет потрачено на реализацию национальных проектов в области демографии, здравоохранения, образования и науки. Средства пойдут из разных источников, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Паспорта нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука», а также входящие в них федеральные проекты были скорректированы: уточнялись объемы финансирования и целевые показатели, пояснил он. Так, в ближайшие три года расходы составят 2 трлн 780 млрд рублей, за шесть лет — более 6,5 трлн рублей.

Исполнение нацпроектов следует синхронизировать на всех уровнях. Так, их нужно увязать с аналогичными проектами в регионах, отметил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, дополнительные ассигнования выделены правительством России на развитие автомобильных дорог в регионах. Межбюджетные трансферты в размере 12 млрд 73 млн рублей получат 27 субъектов РФ.

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