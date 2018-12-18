Барзани выразил обеспокоенность положением курдов в Сирии

Багдад, , 09:07 — REGNUM Национальный лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани провел встречу с представителем США в Ираке по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Бреттом Макгерком, сообщает 18 декабря Kurdistan.ru.

В ходе переговоров была затронута проблема сирийских курдов, сражающихся с террористами. Обеспокоенность Барзани вызвало стремление президента Турции Реджепа Эрдогана начать военную операцию против Отрядов народной самообороны в Сирии.

«В ходе переговоров обсуждалась ситуация в Сирии. Барзани высказал обеспокоенность по поводу положения курдов в Сирии, также высказал свои предложения по поводу решения ряда проблем, касающихся данного вопроса», — говорится в заявлении представительства курдского лидера.

Напомним, курдский народ является крупнейшим народом, не имеющим своего государства. Он разделен между четырьмя странами: Ираком, Сирией, Турцией и Ираном. Наибольшего успеха на пути к независимости достигли иракские курды, обладающие широкой автономией в составе государства.