Франция призвала Иран «пролить свет» на смерть местного активиста

Париж, , 08:52 — REGNUM Париж призвал власти Тегерана «пролить свет» на смерть иранского политического заключенного, сообщает Le Figaro.

Известно, что Франция с тревогой узнала о смерти заключенного блогера и активиста Вахида Сайади Нассири.

«Франция призывает иранские власти пролить свет на обстоятельства этой смерти, в связи с ростом преследований правозащитников в Иране», — говорится в заявлении МИД Франции.

Сообщается, что иранец был арестован в марте 2015 года и приговорен к пяти годам тюремного заключения. Вахид Саяди Нассири, который отбывал тюремный срок за богохульство в провинции Кум, умер от болезни печени.

По данным французской стороны, иранский заключенный объявил голодовку 13 октября 2018 года в знак протеста против условий содержания под стражей и нарушения прав человека.

Напомним, иранский местный активист скончался 12 декабря 2018 года после двух месяцев голодовки в больнице имени Шахида Бехешти в Куме.