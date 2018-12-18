Украина получила свободу вероисповедания — госдеп США

Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Жители Украины теперь могут свободно выбирать к какой церкви им присоединяться, сказано в заявлении заместителя руководителя пресс-службы госдепартамента США Роберта Палладино, сообщает 18 декабря ТАСС.

«Свобода вероисповедания распространяется на всех украинцев, в том числе тех, кто принимает решение присоединиться или не присоединиться к новой православной церкви», — сказано в заявлении.

Палладино назвал объединение раскольничьих организаций Украины «историческим событием», а также поздравил главу новой структуры «митрополита» Епифания.

Напомним, 15 декабря в Киеве состоялся «собор», на котором две раскольничьи организации «Киевский патриархат» и «Украинская автокефальная православная церковь» объединились в новую структуру под руководством Константинопольского патриархата.

Каноническая УПЦ не принимала участия в объединении. Иерархи церкви собрались на экстренный синод, после которого опубликовали соответствующее заявление.

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Отметим, 13 декабря глава раскольничьей организации «Киевский патриархат» Филарет наградил «орденом» Андрея Первозванного бывшего заместителя директора ЦРУ США Джека Девайна и поблагодарил его за помощь в создании ЕПУЦ.