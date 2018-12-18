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Япония пустит рекордные средства на милитаризацию

Политика

Токио готовится к борьбе против России и Китая

Токио, 18 декабря 2018, 08:37 — REGNUM  Новая программа укрепления национальной обороны Японии, рассчитанная на десятилетие, потребует рекордного финансирования. Так, за первые пять лет траты составят 27 трлн иен ($238 млрд), следует из опубликованных японским минобороны положений программы.

В план включены работы по строительству первого в Японии авианосца на базе вертолетоносца ВМС «Идзумо». Также предусмотрена покупка 18 истребителей короткого взлета и вертикальной посадки F-35B, которые будут размещены на этом корабле. Сейчас морские силы самообороны Японии располагают двумя кораблями типа «Идзумо».

Программа предполагает развертывание двух наземных комплексов ПРО Aegis Ashore.

В ней подчеркнута необходимость стратегического соперничества с Россией и КНР. Москва и Пекин «бросают вызов региональному порядку», отмечает японское оборонное ведомство.

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Военно-морской флот
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