«От хвалебных од до изгоя»: почему в Чувашии никто не поддержал министра

Чебоксары, , 09:44 — REGNUM Сегодня, 18 декабря, в Чувашии состоится очередная сессия Госсовета республики. В повестку включено 17 вопросов, в числе основных — внесение корректировок в региональный бюджет на 2018 год и изменения в закон о господдержке инвестиционной деятельности. Накануне, 17 декабря, эти вопросы были обсуждены на заседаниях парламентских комитетов, при этом одной из обсуждаемых тем стал арест министра экономики Владимира Аврелькина — оппозиция предлагала вынести данный вопрос на сессию, но подавляющее большинство депутатов инициативу не поддержало. Региональная власть ситуацию с уголовным делом не комментирует. В социальных сетях звучит недоумение, почему за министра не вступились ни чиновники, ни бизнес-сообщество, ни элита, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

18 декабря состоится заседание регионального парламента, в повестке которого — бюджетные вопросы, законодательные инициативы, парламентский час по итогам Года добровольца в России. Вопросы вынесены на сессию по итогам рассмотрения в комитетах, состоявшегося ранее. Но обсуждались там не только текущие законодательные вопросы: оппозиция предложила вынести на сессию дополнительным вопросом ситуацию с арестом главы минэкономразвития, чтобы заслушать позицию власти. Но их предложение не получило поддержки.

Отметим, что медийное освещение возбуждение уголовного дела и арест высокопоставленного чиновника получили в основном в федеральных СМИ. 17 декабря стало известно, что защита Владимира Аврелькина подала апелляцию на его арест, жалоба будет рассматриваться в Верховном суде Чувашии. Кроме того, отделение «Единой России» планирует рассмотреть вопрос о приостановлении членства Аврелькина в партии «до результатов рассмотрения уголовного дела». По данным СМИ, сам Владимир Аврелькин свою вину пока не признаёт.

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Между тем в социальных сетях недоумевают, почему в Чувашии «никто не выступил в защиту арестованного» Владимира Аврелькина.

«Глава республики пятый день хранит гробовое молчание по поводу ареста своего ближайшего соратника. Чем дальше — тем хуже. Видимо, ждёт реакции Москвы. Меня в этой истории больше удивило, что бизнес-сообщество республики не поддержало профильного министра хотя бы при избрании меры пресечения в суде.

По делу Улюкаева все-таки много публичных людей просили более мягкий вариант меры пресечения. За Аврелькина на суде никто из депутатов ЕР и предпринимателей не поручился. Всякие там региональные отделения «ОПОРА России», «Деловая Россия», Торгово-промышленная палата ЧР, бизнес-омбудсмен Чувашии не нашли в себе моральных и иных сил публично высказаться в защиту министра экономического развития республики. Эти же самые лица несколько лет на руках носили вице-премьера и читали ему хвалебные оды. У нас в официальных СМИ из крайности в крайность: успешный вице-премьер, поднявший инвестиционную привлекательность республики, о котором писали только высокопарные статьи, за один день превратился в изгоя без судебного приговора. Выстроенная ещё при НВФ (первый президент Чувашии Николай Федоров, ИА REGNUM) модель вертикали, когда парламент выступает «придатком» исполнительного органа власти и не участвует в формировании правительства, очень чувствительна к такого рода коррупционным делам. Любое задержание министра, тем более вице-премьера, — удар лично по главе региона. Увольнение премьера Ивана Моторина, возможно, одного из немногих профессионалов в правительстве, кардинально не поменяет существующее положение», — пишет в «Фейсбуке» координатор комитета гражданских инициатив в Чувашии, член ЦИК Чувашии Игорь Михайлов.

Он также приводит ряд других примеров, когда за высокопоставленных чиновников, оказавшихся под уголовным преследованием, никто не выступил в защиту. К примеру, бывшую главу Чебоксар, с которой так называемая официальная общественность любила «делать селфи».

Вчера (16 декабря) впервые в «Фейсбуке» увидел пост лингвиста Александра Блинова в защиту бывшего замминистра образования ЧР… В первый раз Ленинский райсуд Чебоксар её оправдал, но Верховный суд ЧР отменил оправдательный приговор, а теперь уже — обвинительный приговор, условный срок и почти 8-миллионный иск к возмещению.

О чём это я? Да о болезнях нашего «высокоразвитого гражданского общества», как говорит председатель общественной палаты Чувашии», — отмечает Игорь Михайлов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря вице-премьер — министр экономики Владимир Аврелькин был задержан, 14 декабря суд вынес решение об аресте. По данным прокуратуры, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло тяжкие последствия»). Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями в рамках предоставления субсидий из республиканского бюджета.

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