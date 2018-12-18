Эфиопские авиалинии возобновили полёты в Москву

Аддис-Абеба, , 08:25 — REGNUM 18 декабря Эфиопские авиалинии возобновили авиасообщение с Москвой после 27 лет перерыва, берущего свое начало ещё со времён распада СССР, когда отношения между странами ухудшились. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

После распада СССР связи между двумя нациями уменьшились. Однако министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Эфиопию в марте 2017 года. Во время его визита стороны обсудили сотрудничество в различных сферах.

«Москва — жизненно важное дополнение к нашему Европейскому сервису, очень важный регион. С новым рейсом общее число наших пассажирских перелетов в Европу достигнет 54 рейсов в неделю», — отметил исполнительный директор авиакомпании Тевольд Гебремариам, когда первый рейс в Москву вылетел из Аддис-Абебы.

Посол России в Эфиопии Всеволод Ткаченко встретил нововведение:

«Я рад, что Эфиопские авиалинии приняли смелое решение возобновить такие рейсы, потому что это не только обеспечит пассажирский поток, но и объединит русских с глобальной сетью услуг Эфиопских авиалиний».

Эфиопские авиалинии — авиакомпания, полностью принадлежащая государству, крупнейший африканский авиаперевозчик.