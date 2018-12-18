5-я суббота восстания «жёлтых жилетов»

Эдуард Лимонов, , 08:14 — REGNUM

«5-я суббота» — правильный заголовок. А совсем не правильный, заранее уже враждебный, просто приговор, к примеру такой — «Франция готовится к погромам». Такой заголовок навязывает читателю враждебное мнение СМИ. Так нельзя.

Суббота для Франции началась уже в пятницу.

Эммануэль Макрон 14 декабря на саммите ЕС в Брюсселе заявил:

«Страна нуждается в спокойствии, порядке, возвращении к мирной жизни». (Страна, между тем, скандирует на улицах не «Спокойствие!» но «Macron — demission!»)

«Жёлтые жилеты» (один из них, протестующий в Париже):

«Мы не станем отступать, пока нашей республикой управляют не так, как мы хотели бы».

В пятницу же крупнейший профсоюз Франции — CGT — сообщил после своего митинга, что в субботу он присоединяется к «жёлтым жилетам».

Подготовка к субботним манифестациям велась в пятницу до самого позднего вечера и в Марселе, и в Тулузе, и в Лилле, и в Париже.

Поступающие из Франции сведения о происходившем в субботу, в основном враждебные, руководствующиеся как раз отрицательным видением, мол, там происходят «погромы» — и потому журналисты, придерживающиеся этого враждебного мнения, всячески занижают в первую очередь количество протестующих.

Так, спецкорреспондент радио «Коммерсантъ FM» всю субботу настойчиво сообщала из Парижа, что всего несколько сотен человек собрались на Елисейских Полях. В то же самое время видео, транслируемые в интернете, свидетельствовали, что там месиво из людей в жёлтых жилетах и новые протестующие продолжают всё прибывать и прибывать. А утренние заявления французских СМИ сообщали, что во французских городах собрались повсюду десятки тысяч человек.

Ну понятно, что к пятому выступлению «жёлтых жилетов» полиция подготовилась лучше, чем к предыдущим выступлениям.

40 станций метро были закрыты в Париже в субботу. Были опять закрыты все музеи, включая Лувр.

По всей Франции — нам сказали — мобилизованы были 70 тысяч полицейских. Ну уж в это позвольте не поверить, 15 декабря власть ожидала последний и решительный бой, посему полицейских должно быть больше, чем 8 декабря, а тогда их было — нам сказали — 89 тысяч. В решительный день для «жёлтых жилетов» и для Макрона вряд ли выпустили меньше полицейских. Уверен, что больше.

15 декабря предпочтительной целью «жёлтых жилетов» оставался Елисейский дворец, место пребывания президента Франции, — объект символический.

А началось всё сразу в нескольких точках Парижа: на бульваре Османн, на Елисейских Полях (у Триумфальной арки) и у Опера Гарнье.

Корреспондентка «Коммерсантъ FM» в конце концов определила количество участников стычек с полицией в Париже в тысячу человек!!! Враждебные «жилетам» СМИ говорили о задержании в лучшем случае 90 протестующих.

В почти этот же самый момент прорвалась вдруг информация, что только в Париже задержаны 500 человек.

Что в ДТП, связанном с манифестацией, погибла женщина. Это пятый труп за всё время выступлений.

И ещё стало известно, что имеется уже сотня раненых.

Настоящие бои шли в течение дня за Елисейские Поля. Слезоточивый газ летел из гранатомётов, заряженных гранатами со слезоточивым газом, в демонстрантов от полиции. В ответ от демонстрантов в полицию летели камни.

В какой-то момент демонстрантам удалось перекрыть Елисейские Поля, широкую по всем стандартам магистраль.

«Жёлтые жилеты» продолжали прибывать. Несмотря на мощный кордон полиции, защищающий переход к Елисейскому дворцу с Елисейских Полей, «жёлтые жилеты» просочились туда.

В руках у «жилетов» трепетали на ветру флаги Франции, где белая полоса перекрашена в жёлтый цвет, цвет жёлтых жилетов.

От пляс Этуаль бои перешли в расходящиеся от площади улицы. Поют хриплыми голосами «Марсельезу», свистят, кричат.

«Жилеты» попытались прорваться ко дворцу в районе Эйфелевой башни. Якобы не удалось.

Вот у меня получился динамичный, более приближенный к действительности репортаж о случившемся в субботу. Хотя я уверен, я многое упустил. Ну хоть так…

Теперь поглядим на итоги субботы 15 декабря.

Предупреждаю, что поскольку эти итоги предоставлены СМИ, которые употребляют словечко «погромы», то к ним нужно отнестись с осторожностью.

Якобы задержаны были только 135 человек. (Я уже упомянул, что 15 декабря просачивалась информация о 500 задержанных). Объясню тут, что количество задержанных напрямую зависит от приказа, отданного полиции. Полиции отдадут приказ — не задерживать вообще, — не будет ни одного задержанного. Так что количеством задержанных измерять беспорядки — заведомо лживая методика.

Далее утверждают, что по всей Франции в акциях участвовали 33,5 тысячи человек и, мол, в сравнении с 8 декабря — это вдвое меньше, тогда якобы участвовали 77 тысяч человек. На мой взгляд, тоже брехня поганая, попытка доказать, что протест «жёлтых жилетов» идёт на спад, отдельные источники информации по 8 декабря называли количество участников 8 декабря в 138 тысяч человек, так что правдой в мизерной цифре 33,5 тысячи и не пахнет.

Кому это выгодно, показать, что протест идёт на спад? Сторонникам Макрона. Российская власть тоже хочет, чтобы протест в цифрах выглядел идущим на спад, она как огня боится цветных революций и не соображает пока что, что «жёлтые жилеты» относятся к России с уважением и завистью.

Так чего бы их не поддержать?

Елисейским дворцом следовало заняться ещё в первые дни революции «жёлтых жилетов». Сейчас дворец сможет взять разве что спецназ. Дворец «жилеты» прозевали.

«Жилеты» обещали выйти 22 декабря. Я бы на их месте вышел и 31 декабря. Неожиданно.

Два замечания:

1. Не обязательно протест всегда идёт по нарастающей. Бывает, что он идёт наскоками, порой удачными, порой неудачными. Может удастся любой из наскоков, вдруг.

2. Обывателю обычно кажется, что если в его квартале не заметна Революция, то Революции вообще нет. Это ложное чувство. 25 октября 1917 года на Невском проспекте были заполнены рестораны и буржуй и не подозревал, что происходит поблизости, на Дворцовой площади. А там брали Зимний дворец.