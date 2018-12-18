СМИ: Трамп не стал обещать Эрдогану выдачи Гюлена

Вашингтон, , 08:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом не стал обещать выдачи религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщает 18 декабря Al Jazeera со ссылкой на источник.

«Во время встречи с президентом Эрдоганом на саммите «Большой двадцатки» две недели назад президент не взял на себя ответственность по выдаче Гюлена», — подчеркнул источник.

Фетхуллах Гюлен обвиняется властями Турции в организации попытки государственного переворота.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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