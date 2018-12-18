Вторник, 18 Декабря 2018 года
09:10:47 МСК

СМИ: Трамп не стал обещать Эрдогану выдачи Гюлена

Политика

Фетхуллах Гюлен обвиняется властями Турции в организации попытки государственного переворота

СМИ: Трамп не стал обещать Эрдогану выдачи Гюлена
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 18 декабря 2018, 08:08 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом не стал обещать выдачи религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщает 18 декабря Al Jazeera со ссылкой на источник.

«Во время встречи с президентом Эрдоганом на саммите «Большой двадцатки» две недели назад президент не взял на себя ответственность по выдаче Гюлена», — подчеркнул источник.

Фетхуллах Гюлен обвиняется властями Турции в организации попытки государственного переворота.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

Читайте ранее в этом сюжете: Не делать Гюлена «пешкой» в «двуличных играх Трампа» призвал конгрессмен

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Попытка военного переворота в Турции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить