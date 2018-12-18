Спасательная миссия ЕС «София» будет продлена только на три месяца

Брюссель, , 08:07 — REGNUM Средиземноморская спасательная миссия Европейского союза (ЕС) «София» будет продлена только на три месяца, пишет немецкая газета Die Welt 18 декабря.

Срок действия миссии истекает 31 декабря. Послы стран ЕС в Комитете по политическим вопросам и безопасности в Брюсселе смогли договориться о продлении миссии только до конца марта 2019 года из-за позиции Италии.

Правительство Италии требует, чтобы спасенных кораблями «Софии» мигрантов не отправляли автоматически в итальянские порты. Это требует изменений правил проведения спасательной операции. В ноябре министры обороны стран ЕС не смогли достичь согласия в этом вопросе.

Миссия «София» была создана три года назад и получила название в честь девочки, рожденной беженкой из Сомали на борту немецкого судна. Корабли миссии спасают у ливийского побережья мигрантов, пытающихся пересечь Средиземное море. За три года корабли миссии приняли на борт около 45 тыс. человек.

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