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Порошенко: решение Генассамблеи ООН — шаг к «деоккупации» Крыма

Политика

Принятие резолюции дало однозначную оценку мирового сообщества «противоправному поведению Кремля», полагает украинский лидер

Порошенко: решение Генассамблеи ООН — шаг к «деоккупации» Крыма
Иллюстрация: President.gov.ua
Пётр Порошенко выступает в ООН

Киев, 18 декабря 2018, 07:57 — REGNUM  Украинский президент Пётр Порошенко назвал принятие Генассамблеей ООН резолюции о якобы имевшей место российской милитаризации Крыма «важным шагом к деоккупации» полуострова. Об этом глава Украины написал в своем Facebook.

«Cделан ещё один важный шаг на пути к деоккупации Крыма. Резолюция показала однозначную оценку мирового сообщества противоправному поведению Кремля», — говорится в сообщении.

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Напомним, 17 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что руководство Украины готовит провокацию на границе с Россией. По его словам, вооружённая провокация на границе с Крымом может быть организована в последней декаде декабря.

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