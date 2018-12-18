В Индии стартовал финальный этап учений «Авиаиндра-2018»

Джодхпур, Индия, , 07:54 — REGNUM На индийской авиабазе Джодхпур начался финальный этап учений «Авиаиндра-2018» с участием российских военных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В учениях задействованы более 20 единиц авиации, включая самолеты Су-30, Ан-30 и вертолеты Ми-8, пояснили в ведомстве. Первый этап учений состоялся в сентябре в Липецкой области.

Финальный этап учений завершится в конце недели. Смешанным экипажам российских и индийских летчиков предстоит отработать, в частности, поражение наземных целей, элементы воздушного боя, тактическое десантирование и приземление на укороченную взлетно-посадочную полосу.

Как сообщало ИА REGNUM, минобороны Индии назвало целью совместных учений укрепление взаимодействия между военными пилотами обеих стран. Параллельно с авиационными учениями в Индии проходят и военно-морские российско-индийские маневры.

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