Венгрия и США отказались голосовать за Глобальный договор о беженцах

Нью-Йорк, США, , 07:43 — REGNUM Венгрия и США стали единственными государствами Организации Объединенных Наций (ООН), проголосовавшими против принятия Глобального договора о беженцах на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, передает немецкий канал n-tv 18 декабря.

«Этот пакет открывает заднюю дверь для прибытия мигрантов в Европу», — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Еще три государства воздержались от голосования — Эритрея, Ливия и Доминиканская Республика. Представители семи государств не приняли участия в заседании. Как сообщало ИА REGNUM, за договор проголосовало 181 государство.

Как отмечает канал n-tv, голосование по принятию договора о беженцах проходило в более спокойной обстановке, чем сопровождавшееся дебатами и политическими акциями подписание Глобального договора о миграции, которое состоялось 10 декабря в Марокко.

Норвежское агентство по делам беженцев заявило, что националисты и популисты распространяют ложную информацию о договоре о беженцах. Генеральный секретарь агентства подчеркнул, что этот договор призвал защитить беженцев «цивилизованно и разумно».

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Успехи договора будут оцениваться на уровне министров каждые четыре года начиная с 2019 года. Государства также должны взять на себя обязательства по финансовой и материальной помощи и предложения о переселении. Начиная с 2023 года будет проверяться, были ли соблюдены предыдущие обязательства.

При этом подчеркивается, что Глобальный договор о беженцах не содержит никаких конкретных положений о том, сколько беженцев должна принимать страна, и не является юридически обязательным.